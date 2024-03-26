Гладков: 13 воздушных целей сбито в Белгородской области, есть пострадавшие
Российские средства противовоздушной обороны сбили 13 воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, есть пострадавшие.
"По предварительной информации, в посёлке Дубовое двое человек пострадали. У одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной в левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что раненых госпитализировали. Вместе с тем он добавил, что в результате атаки ВСУ в посёлке Дубовое оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка — там выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.
Напомним, около часа назад в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. Накануне ВСУ уже ударяли по региону — противник атаковал легковой автомобиль в Белгородской области при помощи беспилотника, в результате чего пострадал молодой человек.
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