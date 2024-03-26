Гладков: 13 воздушных целей сбито в Белгородской области, есть пострадавшие

Российские средства противовоздушной обороны сбили 13 воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, в посёлке Дубовое двое человек пострадали. У одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной в левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма", — написал он в своём телеграм-канале.