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25 марта, 16:51

Парень ранен при атаке дрона ВСУ на легковушку в Белгородской области

Украинские военные атаковали легковой автомобиль в Белгородской области с использованием БПЛА, ранения получил молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении. В итоге транспортное средство посечено осколками, а также пострадал пассажир", — рассказал глава региона.

У пострадавшего парня баротравма и контузия. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.

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Накануне днём в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Очевидцы сообщали, что в результате обстрела повреждено здание БГТУ им. В.Г. Шухова, а также жилая многоэтажка на проспекте Славы. Позже стало известно, что женщина и трое мужчин пострадали от обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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