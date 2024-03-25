Парень ранен при атаке дрона ВСУ на легковушку в Белгородской области
Украинские военные атаковали легковой автомобиль в Белгородской области с использованием БПЛА, ранения получил молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении. В итоге транспортное средство посечено осколками, а также пострадал пассажир", — рассказал глава региона.
У пострадавшего парня баротравма и контузия. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.
Накануне днём в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Очевидцы сообщали, что в результате обстрела повреждено здание БГТУ им. В.Г. Шухова, а также жилая многоэтажка на проспекте Славы. Позже стало известно, что женщина и трое мужчин пострадали от обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
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