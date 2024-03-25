Парень ранен при атаке дрона ВСУ на легковушку в Белгородской области

Украинские военные атаковали легковой автомобиль в Белгородской области с использованием БПЛА, ранения получил молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении. В итоге транспортное средство посечено осколками, а также пострадал пассажир", — рассказал глава региона.