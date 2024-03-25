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25 марта, 12:20

Полковник СБУ заявил о попадании украинской армии в "смертельные качели"

Полковник СБУ Стариков: ВС РФ давят на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения

Российские войска давят на ВСУ на всех направлениях фронта, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, украинские военные угодили в "смертельные качели".

"Держать постоянно в напряжении — всё равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское — уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в сёлах, заняли 90 процентов сёл. Я думал, до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому всё очень серьёзно", — пожаловался Стариков.

Он рассказал о хитрой тактике "смертельных качелей", которую российские военные используют против украинских солдат. По его словам, такой план подразумевает давление на ВСУ по всей линии фронта, которое помогает найти слабые места врага и разгромить позиции.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные уверенно продвигаются в районе Часова Яра. Он отметил, что благодаря освобождению новых позиций власти в скором времени смогут приступить к восстановлению Артёмовска.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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