Российские войска давят на ВСУ на всех направлениях фронта, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, украинские военные угодили в "смертельные качели".

"Держать постоянно в напряжении — всё равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское — уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в сёлах, заняли 90 процентов сёл. Я думал, до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому всё очень серьёзно", — пожаловался Стариков.

Он рассказал о хитрой тактике "смертельных качелей", которую российские военные используют против украинских солдат. По его словам, такой план подразумевает давление на ВСУ по всей линии фронта, которое помогает найти слабые места врага и разгромить позиции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные уверенно продвигаются в районе Часова Яра. Он отметил, что благодаря освобождению новых позиций власти в скором времени смогут приступить к восстановлению Артёмовска.