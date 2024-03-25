Армия дронов ВСУ стала меньше на 17 тысяч БПЛА за время СВО

Армия Российской Федерации уничтожила более 17 тысяч беспилотных аппаратов ВСУ со старта спецоперации. Об уроне для армии дронов ВСУ заявили в пресс-службе российского Министерства обороны.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено 577 самолётов, 270 вертолётов, 17 011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 20 192 единицы специальной военной автомобильной техники", — сказано в публикации ведомства в сообщении.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки системы ПВО уничтожили 103 украинских БПЛА. Кроме того, удалось сбить 31 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган".