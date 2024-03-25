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25 марта, 10:43

Армия дронов ВСУ стала меньше на 17 тысяч БПЛА за время СВО

Минобороны: С начала спецоперации ВС РФ уничтожили более 17 тысяч БПЛА ВСУ

Армия Российской Федерации уничтожила более 17 тысяч беспилотных аппаратов ВСУ со старта спецоперации. Об уроне для армии дронов ВСУ заявили в пресс-службе российского Министерства обороны.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено 577 самолётов, 270 вертолётов, 17 011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 20 192 единицы специальной военной автомобильной техники", — сказано в публикации ведомства в сообщении.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки системы ПВО уничтожили 103 украинских БПЛА. Кроме того, удалось сбить 31 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган".

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Ранее журналист ВГТРК сообщил, что Российской армии удалось уничтожить две установки ЗРК Patriot, находившиеся в киевском аэропорту Жуляны. Он отметил, что выпущенные из этих систем ракеты часто попадали в жилые дома киевлян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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