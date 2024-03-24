Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Воздушная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. По словам очевидцев, в результате обстрела повреждено здание университета — БГТУ им. В.Г. Шухова, а также жилая многоэтажка на проспекте Славы.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.