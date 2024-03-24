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24 марта, 15:28

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Воздушная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. По словам очевидцев, в результате обстрела повреждено здание университета — БГТУ им. В.Г. Шухова, а также жилая многоэтажка на проспекте Славы.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.

Мэрия Белгорода сообщила о двух пострадавших в результате ночных ударов ВСУ
Мэрия Белгорода сообщила о двух пострадавших в результате ночных ударов ВСУ

А ранее Life.ru сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Муром Белгородской области пострадал мирный житель. У него осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Сейчас он в больнице.

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ТАСС / Павел Колядин

Александра Мышляева
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