Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Воздушная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. По словам очевидцев, в результате обстрела повреждено здание университета — БГТУ им. В.Г. Шухова, а также жилая многоэтажка на проспекте Славы.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Муром Белгородской области пострадал мирный житель. У него осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Сейчас он в больнице.
ТАСС / Павел Колядин