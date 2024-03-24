При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: Мужчина ранен при обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области
В результате обстрела со стороны ВСУ села Муром Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший — мужчина в момент прилёта снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в результате обстрела повреждена кровля хозпостройки. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Накануне Life.ru сообщал, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. При этом в результате утренней атаки ВСУ на регион погиб один человек, не менее пяти получили ранения.
ТАСС / Евгений Силантьев