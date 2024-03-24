При обстреле ВСУ села в Белгородской области пострадал мирный житель

В результате обстрела со стороны ВСУ села Муром Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший — мужчина в момент прилёта снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков в своём телеграм-канале.