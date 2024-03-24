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24 марта, 07:07

Мэрия Белгорода сообщила о двух пострадавших в результате ночных ударов ВСУ

Последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Обложка © Telegram / Мэрия Белгорода

Последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Обложка © Telegram / Мэрия Белгорода

В ночь на 24 марта Вооружённые силы Украины обстреляли Белгород, пострадали двое местных жителей. Основная часть ударов пришлась на территорию частного сектора на Харьковской горе, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Обстрелу в основном подвергся частный сектор на Харьковской горе", — заявил белгородский градоначальник Валентин Демидов.

Последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

Последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

Согласно предварительным данным, повреждены 10 частных домовладений и одно транспортное средство. Экстренные службы, управы и строители провели срочные работы в местах прилётов. Тепловой контур в ночное время был закрыт почти повсеместно, добавили в мэрии.

Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ
Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ

Напомним, незадолго до полуночи в Белгороде и районе была объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщали, что слышали звуки взрывов в Шебекинском и Белгородском районах региона, а ещё около Харьковской горы.

Юрий Лысенко
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