Мэрия Белгорода сообщила о двух пострадавших в результате ночных ударов ВСУ
Последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Обложка © Telegram / Мэрия Белгорода
В ночь на 24 марта Вооружённые силы Украины обстреляли Белгород, пострадали двое местных жителей. Основная часть ударов пришлась на территорию частного сектора на Харьковской горе, сообщила пресс-служба мэрии города.
"Обстрелу в основном подвергся частный сектор на Харьковской горе", — заявил белгородский градоначальник Валентин Демидов.
Последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Фото © Telegram / Мэрия Белгорода
Согласно предварительным данным, повреждены 10 частных домовладений и одно транспортное средство. Экстренные службы, управы и строители провели срочные работы в местах прилётов. Тепловой контур в ночное время был закрыт почти повсеместно, добавили в мэрии.
Напомним, незадолго до полуночи в Белгороде и районе была объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщали, что слышали звуки взрывов в Шебекинском и Белгородском районах региона, а ещё около Харьковской горы.