Четыре человека ранены в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В Белгороде четыре человека пострадали от обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Ещё один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт", — рассказал глава Белгородской области и подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.