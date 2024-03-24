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24 марта, 17:40

Четыре человека ранены в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В Белгороде четыре человека пострадали от обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Ещё один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт", — рассказал глава Белгородской области и подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Очевидцы сообщали, что в результате обстрела повреждено здание БГТУ им. В.Г. Шухова, а также жилая многоэтажка на проспекте Славы.

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Telegram / Настоящий Гладков

Владимир Озеров
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