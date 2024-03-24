В Киеве помечтали "хотя бы до Волги дойти" по примеру Гитлера Генерал ВСУ Кривонос предложил повторить наступление вермахта до Волги 24 марта, 16:37 Украинский генерал решил повести ВСУ к Волге. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные должны воспользоваться примером немецких захватчиков и попытаться дойти до Волги, как это сделали фашисты в 1942 году. Об этом сказал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой", не уточняя, чем же закончился поход вермахта на Сталинград.

"Хотя бы до Волги дойти. Это было бы неплохо, что там до Волги идти. Если от Луганской области, то недалеко. С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать", — помечтал он.

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Авторы Татьяна Миссуми