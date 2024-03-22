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22 марта, 15:41
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Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена, заявил Небензя

Небензя: Цель СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена

Россия уже выполнила цель спецоперации (СВО) по демилитаризации Украины, теперь войска противника выживают исключительно за счёт Запада. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"С учётом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счёт поставок от стран НАТО", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам постпреда, несмотря на военную, финансовую и политическую помощь со стороны Запада, Киев неминуемо движется к военному поражению. Как подчеркнул Небензя, ВСУ вынуждены отступать благодаря успешному наступлению российских войск по всем направлениям фронта.

Песков: СВО будет продолжаться до выполнения всех её целей
Песков: СВО будет продолжаться до выполнения всех её целей

На днях шеф Пентагона Ллойд Остин признал, что выживание Украины находится под угрозой. Кроме того, он отметил, что США видят и наблюдают, как ВС России постепенно продвигаются на Украине.

Обложка ©

TACC / EPA

Наталья Исакова
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