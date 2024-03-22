Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена, заявил Небензя

Россия уже выполнила цель спецоперации (СВО) по демилитаризации Украины, теперь войска противника выживают исключительно за счёт Запада. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"С учётом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счёт поставок от стран НАТО", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.