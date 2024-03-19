Глава Пентагона Остин: США видят постепенное продвижение ВС России
Американское руководство фиксирует постепенное продвижение ВС РФ на Украине, однако Киев способен удержать линию фронта. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии, подводящей итоги очередной встречи группы по координации поставок военной помощи Украине, предоставляемой странами Запада. Трансляция велась на сайте Пентагона.
"Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян", — сказал Остин во время выступления, трансляция которого велась на сайте Пентагона.
Глава Пентагона отметил, что представители Украины уверены в своей способности "защитить суверенную территорию и удержать линию фронта".
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США не допустят поражения Украины в конфликте. Он добавил, что Штаты всё ещё полны решимости давать Киеву ресурсы, в которых нуждается украинское руководство. А в конце февраля он даже заявил об уверенности в войне РФ и НАТО в случае поражения Киева. Глава американского МО добавил, что при победе над Незалежной Москва якобы не остановится на достигнутом и продолжит путь на запад.
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