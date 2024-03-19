Глава Пентагона Остин: США видят постепенное продвижение ВС России

Американское руководство фиксирует постепенное продвижение ВС РФ на Украине, однако Киев способен удержать линию фронта. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии, подводящей итоги очередной встречи группы по координации поставок военной помощи Украине, предоставляемой странами Запада. Трансляция велась на сайте Пентагона.

"Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян", — сказал Остин во время выступления, трансляция которого велась на сайте Пентагона.