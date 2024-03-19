Шеф Пентагона обещал не дать Украине пасть
Глава Пентагона заявил о решимости США оказать Украине необходимую помощь
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
США будут продолжать поддерживать Украину и снабжать её всем, что ей необходимо, чтобы не допустить падения Киева. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин.
"Соединённые Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", — сказал шеф Пентагона перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, трансляция проводилась на сайте военного ведомства.
Ранее глава Пентагона Остин заявил об уверенности в войне России и НАТО в случае поражения Украины. Он добавил, что, если РФ одержит победу над Киевом, она не остановится на достигнутом, продолжив свой путь на запад.