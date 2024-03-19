Шеф Пентагона обещал не дать Украине пасть

США будут продолжать поддерживать Украину и снабжать её всем, что ей необходимо, чтобы не допустить падения Киева. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин.

"Соединённые Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", — сказал шеф Пентагона перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, трансляция проводилась на сайте военного ведомства.