Глава Пентагона Остин: Поражение Украины грозит прямым столкновением РФ и НАТО

"Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", — сказал Остин на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США, посвящённых выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января.

А ранее обозреватель газеты Asia Times Стефан Брайен заявил, что в случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград. По его мнению, натовские военные могут также иметь интерес к российским миротворческим подразделениям в Приднестровье. Он также добавил, что не все члены альянса готовы действовать согласно статье о коллективной обороне в случае начала военных действий против России.