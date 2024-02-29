Глава Пентагона Остин: Поражение Украины грозит прямым столкновением РФ и НАТО
Крах Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его мнению, в случае падения киевского режима руководство РФ "не остановится".
"Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", — сказал Остин на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США, посвящённых выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января.
А ранее обозреватель газеты Asia Times Стефан Брайен заявил, что в случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград. По его мнению, натовские военные могут также иметь интерес к российским миротворческим подразделениям в Приднестровье. Он также добавил, что не все члены альянса готовы действовать согласно статье о коллективной обороне в случае начала военных действий против России.
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