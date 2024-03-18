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18 марта, 15:35

В США выразили готовность к переговорам с РФ и КНР по контролю над вооружениями

Вашингтон готов вести двусторонние переговоры c Россией и Китаем, посвящённые контролю над вооружениями. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности объединения по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия".

"Соединённые Штаты хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий. Им надо сказать лишь "да", — заявила она.

В МИД РФ подтвердили сохранение эпизодических контактов с США, в том числе по Украине
В МИД РФ подтвердили сохранение эпизодических контактов с США, в том числе по Украине

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался по поводу контактов с США. По его словам, отношений между двумя государствами практически нет. Он пояснил, что обсуждаются только условия функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов Штатов в России.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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