В США выразили готовность к переговорам с РФ и КНР по контролю над вооружениями

Вашингтон готов вести двусторонние переговоры c Россией и Китаем, посвящённые контролю над вооружениями. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на открытых дебатах в Совете Безопасности объединения по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия".

"Соединённые Штаты хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий. Им надо сказать лишь "да", — заявила она.