В МИД РФ подтвердили сохранение эпизодических контактов с США, в том числе по Украине
Рябков: Чиновники США и РФ могут иногда проводить телефонные переговоры
Российские и американские высокопоставленные чиновники иногда проводят телефонные разговоры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эпизодически телефонные разговоры бывают. Высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками. С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США", — подчеркнул дипломат.
Рябков дополнил, что недавно по телефону связывались помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Однако замглавы МИД РФ не уточнил, от какой стороны исходила инициатива разговора. Кроме того, Рябков пояснил, что чиновники из России и США не проходят мимо обсуждения ситуации на Украине. В ходе переговоров наши представители призывают не допустить эскалации конфликта.
О связи между Россией и США также ранее высказался министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. По его словам, отношений между двумя государствами практически нет. Дипломат пояснил, что обсуждаются только условия функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в России.
Life.ru / Владимир Суворов