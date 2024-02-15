В МИД РФ подтвердили сохранение эпизодических контактов с США, в том числе по Украине

Российские и американские высокопоставленные чиновники иногда проводят телефонные разговоры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эпизодически телефонные разговоры бывают. Высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками. С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США", — подчеркнул дипломат.

Рябков дополнил, что недавно по телефону связывались помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Однако замглавы МИД РФ не уточнил, от какой стороны исходила инициатива разговора. Кроме того, Рябков пояснил, что чиновники из России и США не проходят мимо обсуждения ситуации на Украине. В ходе переговоров наши представители призывают не допустить эскалации конфликта.