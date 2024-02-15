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15 февраля, 10:50

В МИД РФ подтвердили сохранение эпизодических контактов с США, в том числе по Украине

Рябков: Чиновники США и РФ могут иногда проводить телефонные переговоры

Российские и американские высокопоставленные чиновники иногда проводят телефонные разговоры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эпизодически телефонные разговоры бывают. Высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками. С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США", — подчеркнул дипломат.

Рябков дополнил, что недавно по телефону связывались помощник президента РФ Юрий Ушаков и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Однако замглавы МИД РФ не уточнил, от какой стороны исходила инициатива разговора. Кроме того, Рябков пояснил, что чиновники из России и США не проходят мимо обсуждения ситуации на Украине. В ходе переговоров наши представители призывают не допустить эскалации конфликта.

Лавров заявил, что США остерегаются рушить до конца отношения с Россией
Лавров заявил, что США остерегаются рушить до конца отношения с Россией

О связи между Россией и США также ранее высказался министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. По его словам, отношений между двумя государствами практически нет. Дипломат пояснил, что обсуждаются только условия функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в России.

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Life.ru / Владимир Суворов

Дарья Нарыкова
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