Специальная военная операция закончится, когда все её цели будут выполнены. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Песков заявил, что СВО будет продолжаться до выполнения всех её целей. Видео © Life.ru

Представитель Кремля напомнил, что СВО начиналась против Украины, а затем переросла в "войну против Коллективного Запада". Песков подчеркнул, что эти государства во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт.

"Это может привести к тому, что операция будет идти несколько дольше. Специальная военная операция будет продолжена до того момента, когда все поставленные задачи будут выполнены", — заключил он.