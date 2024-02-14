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14 февраля, 17:23

Песков: СВО будет продолжаться до выполнения всех её целей

Специальная военная операция закончится, когда все её цели будут выполнены. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Песков заявил, что СВО будет продолжаться до выполнения всех её целей. Видео © Life.ru

Представитель Кремля напомнил, что СВО начиналась против Украины, а затем переросла в "войну против Коллективного Запада". Песков подчеркнул, что эти государства во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт.

"Это может привести к тому, что операция будет идти несколько дольше. Специальная военная операция будет продолжена до того момента, когда все поставленные задачи будут выполнены", — заключил он.

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Ранее Песков подчеркнул, что цели СВО не изменились. Так, он обратил внимание на важность денацификации, демилитаризации Украины, а также защиты от её ударов мирного населения новых российских регионов.

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ТАСС / Александр Река

Александр Юнашев
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