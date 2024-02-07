Обеспечить безопасность России: Песков перечислил цели СВО
Песков: Цели спецоперации не изменились и остаются актуальными
Цели спецоперации не изменились и остаются актуальными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Говоря о них, представитель Кремля указал на необходимость денацификации, демилитаризации Украины, а также защиты от её ударов мирного населения новых регионов РФ.
"С 2014 года, когда началась гражданская война на Украине, эти люди подвергались нападению со стороны регулярных Вооружённых сил Украины. Война началась именно тогда. Остановка этой войны и есть цель СВО", — добавил он.
В более широком плане, добавил Песков, Россия хочет обеспечить свою безопасность на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Незалежной, её "засасывания" в НАТО и дальнейшего стягивания военной инфраструктуры альянса к границам нашей страны.
Ранее Совет Федерации принял заявление с призывом к странам Запада прекратить вооружать Украину. В документе, который будет направлен парламентам стран Евросоюза и НАТО, сенаторы указали на ответственность доноров Киева за жертвы среди мирного населения.