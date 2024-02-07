Обеспечить безопасность России: Песков перечислил цели СВО

Цели спецоперации не изменились и остаются актуальными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Говоря о них, представитель Кремля указал на необходимость денацификации, демилитаризации Украины, а также защиты от её ударов мирного населения новых регионов РФ.

"С 2014 года, когда началась гражданская война на Украине, эти люди подвергались нападению со стороны регулярных Вооружённых сил Украины. Война началась именно тогда. Остановка этой войны и есть цель СВО", — добавил он.

В более широком плане, добавил Песков, Россия хочет обеспечить свою безопасность на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Незалежной, её "засасывания" в НАТО и дальнейшего стягивания военной инфраструктуры альянса к границам нашей страны.