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20 марта, 07:33

Шеф Пентагона признал, что выживание Украины находится под угрозой

Глава Пентагона Остин назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США

Соединённым Штатам важно продолжать оказывать помощь Украине, потому что ситуация для украинской армии в настоящее время крайне опасная. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.

"Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы", указал шеф Пентагона в беседе с агентством Reuters.

Остин счёл помощь Киеву вопросом выживания и суверенитета для Украины, а для США — чести и безопасности.

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Ранее в ходе выступления на базе Рамштайн глава Пентагона заявил, что США не допустят поражения Украины в конфликте. По словам Остина, США всё ещё полны решимости давать Киеву ресурсы, в которых нуждается киевское руководство. Кроме того, шеф Пентагона отметил, что Америка видит и наблюдает, как ВС России постепенно продвигаются на Украине.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Дарья Нарыкова
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