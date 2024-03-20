Шеф Пентагона признал, что выживание Украины находится под угрозой

Соединённым Штатам важно продолжать оказывать помощь Украине, потому что ситуация для украинской армии в настоящее время крайне опасная. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.

"Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы", — указал шеф Пентагона в беседе с агентством Reuters.

Остин счёл помощь Киеву вопросом выживания и суверенитета для Украины, а для США — чести и безопасности.