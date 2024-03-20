Шеф Пентагона признал, что выживание Украины находится под угрозой
Глава Пентагона Остин назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США
Соединённым Штатам важно продолжать оказывать помощь Украине, потому что ситуация для украинской армии в настоящее время крайне опасная. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии.
"Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой. Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы", — указал шеф Пентагона в беседе с агентством Reuters.
Остин счёл помощь Киеву вопросом выживания и суверенитета для Украины, а для США — чести и безопасности.
Ранее в ходе выступления на базе Рамштайн глава Пентагона заявил, что США не допустят поражения Украины в конфликте. По словам Остина, США всё ещё полны решимости давать Киеву ресурсы, в которых нуждается киевское руководство. Кроме того, шеф Пентагона отметил, что Америка видит и наблюдает, как ВС России постепенно продвигаются на Украине.
t.me / V_Zelenskiy_official