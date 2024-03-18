"Перезагрузка политики": Стало известно, почему Белый дом скоро бросит Украину

Белый дом постепенно меняет политический курс в отношении Украины, что ставит восточноевропейскую страну на грань абсолютной катастрофы. Такое заявление сделал ветеран Вооружённых сил США Скотт Риттер в материале для портала Energy Intelligence.

"Невозможность или нежелание Конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена", — объяснил он.

Аргументировал свою позицию экс-разведчик тем, что пост замгоссекретаря Штатов покинула Виктория Нуланд, которая олицетворяла политику США в отношении Незалежной. Пришедший ей на смену карьерный дипломат Джон Басс наверняка приложит усилия для того, чтобы выйти из кризисной ситуации.