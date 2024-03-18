"Перезагрузка политики": Стало известно, почему Белый дом скоро бросит Украину
Экс-разведчик ВС США Риттер: Белый дом меняет политику в отношении Украины
Белый дом постепенно меняет политический курс в отношении Украины, что ставит восточноевропейскую страну на грань абсолютной катастрофы. Такое заявление сделал ветеран Вооружённых сил США Скотт Риттер в материале для портала Energy Intelligence.
"Невозможность или нежелание Конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена", — объяснил он.
Аргументировал свою позицию экс-разведчик тем, что пост замгоссекретаря Штатов покинула Виктория Нуланд, которая олицетворяла политику США в отношении Незалежной. Пришедший ей на смену карьерный дипломат Джон Басс наверняка приложит усилия для того, чтобы выйти из кризисной ситуации.
По мнению Риттера, получить ещё один пакет финансирования от США Киеву поможет только чудо. При этом со временем будет становиться только хуже. Команда Байдена вряд ли захочет тащить с собой на ноябрьские выборы груз неудачных решений, принятых на Украине. Работы у нового заместителя государственного секретаря Соединённых Штатов Басса будет немало, подытожил ветеран.
Напомним, 5 марта стало известно о том, что Нуланд, которую называют архитектором киевского Майдана в 2014 году и "буревестником", оставит пост замгоссекретаря Штатов по политическим вопросам. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заслугу американской чиновницы в разрушении отношений России и Штатов невозможно переоценить, а также назвала её лицом украинского кризиса.
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