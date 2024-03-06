Захарова назвала Нуланд лицом конфликта на Украине
Захарова: Нуланд сделала колоссальный вклад в подрыв отношений России и США
Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Заслуга заместителя госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд в разрушении политических отношений между Москвой и Вашингтоном колоссальна, диалог между странами разрушен во многом благодаря её стараниям. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала грядущую отставку американской чиновницы.
"Надо было на созидание направить свои знания о России, а она направила [их] на разрушение двусторонних отношений. Да и в целом, я думаю, её личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным. Другое дело, что она наверняка не является единственной и главной, но так или иначе она стала лицом всего того, что творится вокруг Украины", — указала Захарова на Всемирном фестивале молодёжи в "Сириусе".
Как уже сообщал Life.ru, об отставке Нуланд стало известно 5 марта. Напомним, чиновница приобрела широкую известность во время украинского Майдана. 11 декабря 2013 года она прибыла в Киев, общалась с протестующими и угощала их печеньем и булочками, что впоследствии породило мем про "печеньки Госдепа". Прикол распространился среди тех, кто не сочувствовал государственному перевороту на Украине. Кроме того, Нуланд славится и своими русофобскими высказываниями. В частности, недавно она похвалилась "сотнями, сотнями и сотнями" наложенных на Российскую Федерацию санкций.