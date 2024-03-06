Заслуга заместителя госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд в разрушении политических отношений между Москвой и Вашингтоном колоссальна, диалог между странами разрушен во многом благодаря её стараниям. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала грядущую отставку американской чиновницы.

"Надо было на созидание направить свои знания о России, а она направила [их] на разрушение двусторонних отношений. Да и в целом, я думаю, её личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным. Другое дело, что она наверняка не является единственной и главной, но так или иначе она стала лицом всего того, что творится вокруг Украины", — указала Захарова на Всемирном фестивале молодёжи в "Сириусе".