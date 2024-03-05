"Главный буревестник" США уходит в отставку

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Виктория Нуланд покинет пост замгоссекретаря США по политическим делам

5 марта, 13:44
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Виктория Нуланд, которая считается архитектором Майдана 2014 года на Украине и "главным буревестником трагических потрясений", покидает пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом рассказал сам глава Госдепа Энтони Блинкен.

По его словам, Нуланд уйдёт в отставку в ближайшие недели.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам — роль, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира", — говорится в заявлении Блинкена.

Нуланд рассказала, какой Россию хотят видеть в США
Нуланд рассказала, какой Россию хотят видеть в США

Напомним, что Виктория Нуланд стала широко известна во время Евромайдана на Украине. 11 декабря 2013 года она посетила Киев, поговорила с участниками протестов, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа", популярным среди не поддержавших госпереворот на Украине. Также Нуланд известна своей русофобской риторикой. Например, совсем недавно она хвасталась "сотнями, сотнями и сотнями" санкций против России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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