Нуланд рассказала, какой Россию хотят видеть в США

Россия в своём нынешнем виде не соответствует тому образу, который хотели бы видеть Соединённые Штаты Америки. Об этом в эфире телеканала CNN заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнёра, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал [президент России Владимир] Путин", — заявила Нуланд.