Нуланд рассказала, какой Россию хотят видеть в США
Нуланд: Нынешняя Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
Россия в своём нынешнем виде не соответствует тому образу, который хотели бы видеть Соединённые Штаты Америки. Об этом в эфире телеканала CNN заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнёра, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал [президент России Владимир] Путин", — заявила Нуланд.
Вместе с тем она добавила, что американские власти будут и дальше "затягивать удавку", вводя всё новые меры ограничений в отношении российского руководства, чтобы усадить Москву за стол переговоров.
Кстати, накануне Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Он затронул 194 компании и физических лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир". Также о новых ограничениях, направленных против РФ, сообщили Канада и Австралия.
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