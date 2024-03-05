Захарова пообещала "замолвить словечко", если Нуланд решит замолить грехи Захарова объяснила отставку Нуланд провалом антироссийского курса США 5 марта, 14:26 Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт — во время посещения площади Независимости в декабре 2013 года. Фото © ИТАР-ТАСС / Максим Никитин

Причина отставки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана с провалом антироссийского курса администрации Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чем уж там, не даёт от него оторваться. Кстати, помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко (речь идёт о посещении Нуланд храма в Киеве в феврале 2014 года. — Прим. Life.ru)", — написала дипломат в телеграм-канале.

Напомним, что Виктория Нуланд, которая считается архитектором Майдана 2014 года на Украине и "главным буревестником трагических потрясений", в ближайшие недели покинет пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

Виктория Нуланд стала широко известна во время Майдана на Украине. 11 декабря 2013 года она посетила Киев, поговорила с участниками протестов, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом "печеньки Госдепа", популярным среди не поддержавших госпереворот на Украине. Также Нуланд известна своей русофобской риторикой. Например, совсем недавно она хвасталась "сотнями, сотнями и сотнями" санкций против России.

Авторы Александра Вишнякова