Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которую рассмешило окровавленное тело Каддафи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил высказывания заместителя американского госсека Виктории Нуланд о "милых сюрпризах" для России на СВО со смехом экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон над гибелью ливийского лидера Муамара Каддафи.
Дмитрий Песков вспомнил смех Хиллари Клинтон. Видео © Telegram / Зарубин
"Что касается "сюрпризов". Вы знаете, укладывать слово "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд — это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас всё по-другому", — объяснил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" Павлу Зарубину, который выложил видео в телеграм-канале.
Напомним, Нуланд прибыла в Киев в конце января. Поездка сотрудницы Госдепа призвана подчеркнуть преданность Вашингтона "победе Украины". В ходе командировки Нуланд заявила о "милых сюрпризах", ожидающих лидера РФ на поле боя. Российский дипломат Константин Гаврилов считает, что визит Нуланд связан с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков