Песков сравнил Нуланд с Клинтон, которую рассмешило окровавленное тело Каддафи

"Что касается "сюрпризов". Вы знаете, укладывать слово "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд — это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас всё по-другому", — объяснил Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" Павлу Зарубину, который выложил видео в телеграм-канале.