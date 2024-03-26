МЧС: Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Воздушная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону со ссылкой на РСЧС.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Накануне украинские военные атаковали легковой автомобиль в Белгородской области при помощи беспилотника. В результате удара ВСУ пострадал молодой человек. У него диагностированы баротравма и контузия, его госпитализировали.
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