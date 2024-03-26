МЧС: Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Воздушная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону со ссылкой на РСЧС.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в телеграм-канале ведомства.