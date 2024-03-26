Минобороны РФ: 13 снарядов RM-70 "Вампир" уничтожено в Белгородской области

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожено в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. В пятом часу утра (мск) губернатор Вячеслав Гладков сообщил о поражении 13 воздушных целей. К сожалению, без пострадавших не обошлось — ранения получили двое мужчин. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка.