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26 марта, 04:03

Минобороны РФ: 13 снарядов RM-70 "Вампир" уничтожено в Белгородской области

Министерство обороны России подтвердило информацию о поражении 13 воздушных целей в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, речь идёт о реактивных снарядах системы залпового огня RM-70 "Вампир".

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожено в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Парень ранен при атаке дрона ВСУ на легковушку в Белгородской области
Парень ранен при атаке дрона ВСУ на легковушку в Белгородской области

Напомним, в ночь на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. В пятом часу утра (мск) губернатор Вячеслав Гладков сообщил о поражении 13 воздушных целей. К сожалению, без пострадавших не обошлось — ранения получили двое мужчин. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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