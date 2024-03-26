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26 марта, 05:12

Силы ПВО утром уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью

Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны утром во вторник, 26 марта, уничтожили два реактивных снаряда над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожено в воздухе два реактивных снаряда", — добавили в МО РФ.

Напомним, в ночь на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о поражении 13 воздушных целей. К сожалению, два человека пострадали. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка.

Минобороны РФ: 13 снарядов RM-70 "Вампир" уничтожено в Белгородской области
Минобороны РФ: 13 снарядов RM-70 "Вампир" уничтожено в Белгородской области
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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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