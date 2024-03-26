При обстреле в Белгородской области пострадали двое пожарных
Последствия обстрела пожарно-спасательной части № 43 в Белгородской области. Обложка © МЧС России
Двое пожарных получили ранения в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, при очередной атаке украинских войск в селе Головчино под удар попало здание пожарно-спасательной части № 43.
Начальник караула и пожарный получили ранения тяжёлой и средней степени тяжести, добавили в ведомстве. Пострадавших экстренно госпитализировали, им оказывается вся необходимая медпомощь.
Последствия обстрела пожарно-спасательной части № 43 в Белгородской области. Фото © МЧС России
Напомним, в ночь на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о поражении 13 воздушных целей. По его словам, два человека пострадали. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка. В Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили 13 снарядов РСЗО "Вампир" в Белгородской области.