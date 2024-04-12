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12 апреля, 05:06

Дуда жёстко отказал Украине в системах ПВО Patriot

Президент Польши Дуда: Варшава не может передать Киеву системы ПВО Patriot

Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда на совместной с Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал "Общественное".

"У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил политик в ответ на вопрос, почему ЕС не может передать Киеву соответствующие ПВО и рассматривают ли такую возможность Варшава и Вильнюс.

Сейчас в стране развёрнуты комплексы Patriot, принадлежащие армии США. Они, по словам польского лидера, нужны из-за того, что Варшава постоянно находится под угрозой "потенциального нападения" России. Науседа со своей стороны сообщил, что у Литвы нет систем Patriot, одна нидерландская батарея этого ЗРК временно развёрнута в стране для тренировок.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда признал, что не видит угрозы нападения со стороны РФ. При этом он подчеркнул, что Варшава сможет противостоять "российской агрессии", но сначала должна укрепить оборону.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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