Дуда жёстко отказал Украине в системах ПВО Patriot

Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда на совместной с Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал "Общественное".

"У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил политик в ответ на вопрос, почему ЕС не может передать Киеву соответствующие ПВО и рассматривают ли такую возможность Варшава и Вильнюс.

Сейчас в стране развёрнуты комплексы Patriot, принадлежащие армии США. Они, по словам польского лидера, нужны из-за того, что Варшава постоянно находится под угрозой "потенциального нападения" России. Науседа со своей стороны сообщил, что у Литвы нет систем Patriot, одна нидерландская батарея этого ЗРК временно развёрнута в стране для тренировок.