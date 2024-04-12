Дуда жёстко отказал Украине в системах ПВО Patriot
Президент Польши Дуда: Варшава не может передать Киеву системы ПВО Patriot
Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда на совместной с Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал "Общественное".
"У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил политик в ответ на вопрос, почему ЕС не может передать Киеву соответствующие ПВО и рассматривают ли такую возможность Варшава и Вильнюс.
Сейчас в стране развёрнуты комплексы Patriot, принадлежащие армии США. Они, по словам польского лидера, нужны из-за того, что Варшава постоянно находится под угрозой "потенциального нападения" России. Науседа со своей стороны сообщил, что у Литвы нет систем Patriot, одна нидерландская батарея этого ЗРК временно развёрнута в стране для тренировок.
Ранее президент Польши Анджей Дуда признал, что не видит угрозы нападения со стороны РФ. При этом он подчеркнул, что Варшава сможет противостоять "российской агрессии", но сначала должна укрепить оборону.
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