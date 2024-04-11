Зеленский требует принять Украину в Евросоюз, шантажируя Путиным
Владимир Зеленский продолжает добиваться приглашения Украины в Евросоюз. На этот раз он попробовал убедить европейских руководителей, заявив, что если те не примут Киев в этом году не позже июня, то в глазах президента России Владимира Путина это будет выглядеть как "слабость" ЕС.
"Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость", — заявил Зеленский в ходе совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и польским лидером Анджеем Дудой.
В конце 2023 года страны ЕС решили объявить о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в союз. Однако этот шаг ни к чему не обязывает европейские страны, которые, по словам Жозепа Борреля, исходят скорее из своих собственных интересов, а не из любви к украинскому народу. Не стоит забывать и про июньские выборы в Европарламент, где одержать победу могут набирающие популярность правые партии, протестующие против поставок оружия Киеву. Тем не менее даже с учётом всех поставок киевский режим не приближается к победному исходу, поскольку западным лидерам не нужна победа Украины.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis