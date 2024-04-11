Зеленский требует принять Украину в Евросоюз, шантажируя Путиным

Владимир Зеленский продолжает добиваться приглашения Украины в Евросоюз. На этот раз он попробовал убедить европейских руководителей, заявив, что если те не примут Киев в этом году не позже июня, то в глазах президента России Владимира Путина это будет выглядеть как "слабость" ЕС.