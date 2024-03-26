Боррель объяснил, почему ЕС поддерживает Украину
Боррель: ЕС в поддержке Киева исходит из своих интересов, а не из любви к украинцам
Глава евродипломатии Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Евросоюз поддерживает Украину в первую очередь потому, что это отвечает его собственным интересам, сообщил в интервью телеканалу CNN верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины из любви к украинскому народу", — заявил глава евродипломатии.
По его словам, нельзя допустить, чтобы этот конфликт выиграла Россия, иначе интересам Европы будет нанесён серьёзный ущерб. Соединённые Штаты также должны помогать Киеву, если хотят оставаться "глобальным игроком".
Ранее Жозеп Боррель предложил членам ЕС потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. На саммите в Брюсселе страны Евросоюза так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее ЕК утвердила предложение, которое предполагает использовать средства для поддержки Киева.