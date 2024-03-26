Боррель объяснил, почему ЕС поддерживает Украину

Евросоюз поддерживает Украину в первую очередь потому, что это отвечает его собственным интересам, сообщил в интервью телеканалу CNN верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины из любви к украинскому народу", — заявил глава евродипломатии.