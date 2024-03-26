Песков: Покушаясь на российские активы, ЕС будет рубить сук, на котором сидит

Россия не смирится с решением ЕС передать доходы от её замороженных активов Украине. Об этом в интервью aif.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, своими действиями, европейцы "рубят сук, на котором сидят".

"Европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим", — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, частная собственность — это святое. Если европейцы рискнут пойти на этот шаг, они разрушат устои своей экономики: инвестиционную привлекательность, основы коммерческого права.

"И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий. Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят", — объяснил пресс-секретарь президента.