"Никому не принадлежат": Шольц вновь назвал законным использование доходов от замороженных активов РФ

Использование Евросоюзом (ЕС) прибыли от замороженных активов России для закупки вооружения для Украины совместимо с международным правом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Для начала я считаю огромным прогрессом использование прибыли [от активов РФ], а также её направление на военную помощь", — указал канцлер.

По его словам, такое решение якобы никаким образом не нарушает международное право. Шольц утверждает, что эти доходы от замороженных российских активов никому не принадлежат, соответственно, ЕС может их использовать. Кроме того, канцлер ФРГ считает, что деньги могут быть использованы уже в скором времени, сразу после того, как будут согласованы последние детали. Правовая основа уже существует, осталось "создать основу для использования активов", подытожил Шольц.