"Никому не принадлежат": Шольц вновь назвал законным использование доходов от замороженных активов РФ
Канцлер Шольц счёл законным использование доходов от активов РФ на помощь ВСУ
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana
Использование Евросоюзом (ЕС) прибыли от замороженных активов России для закупки вооружения для Украины совместимо с международным правом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
"Для начала я считаю огромным прогрессом использование прибыли [от активов РФ], а также её направление на военную помощь", — указал канцлер.
По его словам, такое решение якобы никаким образом не нарушает международное право. Шольц утверждает, что эти доходы от замороженных российских активов никому не принадлежат, соответственно, ЕС может их использовать. Кроме того, канцлер ФРГ считает, что деньги могут быть использованы уже в скором времени, сразу после того, как будут согласованы последние детали. Правовая основа уже существует, осталось "создать основу для использования активов", подытожил Шольц.
Накануне, в преддверии саммита ЕС, он уже объявлял доходы от замороженных российских активов "бесхозными".
Напомним, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. Согласно его планам, эти средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. Однако на саммите в Брюсселе страны Евросоюза так и не смогли прийти к единому мнению и согласовать решение по поводу использования замороженных активов. Позднее ЕК утвердила предложение, которое предполагает использовать средства для поддержки Украины. Его должны были рассмотреть на саммите Евросоюза 21–22 марта. В Кремле же ответили, что банки ЕС прекрасно понимают катастрофические последствия изъятия российских активов и доходов от них.