Песков: Банки в ЕС понимают катастрофические последствия изъятия активов РФ

Европейские банки прекрасно понимают катастрофические последствия изъятия российских активов и доходов от них. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, последствия действительно будут серьёзными для тех, кто принимал такие решения и кто их реализовывал. Перед этим агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что банки Европы лоббируют отказ Брюсселя от действий с замороженными активами Москвы.