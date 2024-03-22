Песков: Банки в ЕС понимают катастрофические последствия изъятия активов РФ
Европейские банки прекрасно понимают катастрофические последствия изъятия российских активов и доходов от них. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, последствия действительно будут серьёзными для тех, кто принимал такие решения и кто их реализовывал. Перед этим агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что банки Европы лоббируют отказ Брюсселя от действий с замороженными активами Москвы.
Также представитель Кремля заметил, что заявления на Западе о том, что доходы от российских активов якобы никому не принадлежат, а потому могут быть изъяты в пользу Украины, абсурдны.
Ранее миру предрекли глобальный финансовый кризис в случае конфискации российских активов. По данным СМИ, ответ Москвы может привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем Euroclear. Life.ru также писал, что ЕК утвердила предложение, которое предполагает использовать доходы от замороженных активов россиян для поддержки Украины. Его должны были рассмотреть на саммите Евросоюза 21–22 марта. Стоит отметить, что до этого глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил странам – членам ЕС потратить 90% доходов от замороженных на Западе активов РФ на оружие для Киева.
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