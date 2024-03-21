Шольц объявил доходы от замороженных российских активов "бесхозными"
Канцлер Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ "никому не принадлежат"
В Германии признали доходы от замороженных российских активов "бесхозными", а значит, и подходящими для оказания военной помощи Украине. Такое заявление, в частности, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе.
"Речь идёт о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат", — сказал политик.
Напомним, что на днях глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил государствам – членам Евросоюза потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. Согласно его планам, эти средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. В Кремле же заявили, что на попытки ЕС использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами.
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