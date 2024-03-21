Шольц объявил доходы от замороженных российских активов "бесхозными"

В Германии признали доходы от замороженных российских активов "бесхозными", а значит, и подходящими для оказания военной помощи Украине. Такое заявление, в частности, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе.