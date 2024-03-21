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21 марта, 12:29

Шольц объявил доходы от замороженных российских активов "бесхозными"

Канцлер Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ "никому не принадлежат"

В Германии признали доходы от замороженных российских активов "бесхозными", а значит, и подходящими для оказания военной помощи Украине. Такое заявление, в частности, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Речь идёт о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат", сказал политик.

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Напомним, что на днях глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил государствам – членам Евросоюза потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. Согласно его планам, эти средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. В Кремле же заявили, что на попытки ЕС использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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