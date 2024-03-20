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20 марта, 11:10

"Ущерб неизбежен": В Кремле объяснили ЕС, чем обернётся посягательство на активы России

Песков: Посягательство на активы России нанесёт ущерб экономике и репутации ЕС

На попытки Евросоюза использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами. С таким заявлением в среду, 20 марта, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он подчеркнул, что европейцы понимают, как от таких решений пострадают их экономика и имидж надёжных гарантов неприкосновенности собственности.

"Ущерб будет неизбежен. Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия", — отметил представитель Кремля.

По слова Пескова, объявленная в Евросоюзе инициатива использовать доходы от замороженных активов РФ является очередным шагом к разрушению европейского и международного права.

ЕС придумал, как уже летом передать Киеву доход от российских активов
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Ранее агентство Reuters сообщало, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сегодня предложит государствам ЕС потратить 90% доходов от замороженных на Западе активов РФ на оружие для Украины. Согласно его планам, данные средства можно использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. Также западные журналисты писали, что миру грозит глобальный финансовый кризис в случае конфискации российских активов.

Обложка ©

Unsplash / Guillaume Perigois

Никита Осипов
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