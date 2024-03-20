"Ущерб неизбежен": В Кремле объяснили ЕС, чем обернётся посягательство на активы России

На попытки Евросоюза использовать замороженные российские активы Москва ответит многолетними судами. С таким заявлением в среду, 20 марта, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с журналистами он подчеркнул, что европейцы понимают, как от таких решений пострадают их экономика и имидж надёжных гарантов неприкосновенности собственности.