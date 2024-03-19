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19 марта, 01:37

ЕС придумал, как уже летом передать Киеву доход от российских активов

Bloomberg: ЕС может в июле начать перечислять Украине доход от активов России

Евросоюз подготовил законопроект, позволяющий уже в июле начать переводить Украине прибыль от замороженных на Западе российских активов. Документ должны одобрить все страны – члены ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Предлагается, в частности, ввести налог на непредвиденную прибыль от заблокированных средств и использовать полученные деньги, а это около трёх миллиардов евро, для обеспечения поставок оружия и "стимулирования оборонной промышленности" Незалежной.

Часть доходов, полученных с 15 февраля, дважды в год будет передаваться в Европейский фонд мира, оплачивающий военную помощь Киеву, и в Фонд поддержки Украины. Остальные средства останутся в центральных депозитариях.

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Ранее Life.ru писал, что большинство стран Евросоюза поддерживают идею проспонсировать Украину за счёт доходов, полученных от замороженных российских активов, но такое решение до сих пор не принято.

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Shutterstock / Alexandros Michailidis

Лариса Сафронова
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