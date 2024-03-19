ЕС придумал, как уже летом передать Киеву доход от российских активов

Евросоюз подготовил законопроект, позволяющий уже в июле начать переводить Украине прибыль от замороженных на Западе российских активов. Документ должны одобрить все страны – члены ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Предлагается, в частности, ввести налог на непредвиденную прибыль от заблокированных средств и использовать полученные деньги, а это около трёх миллиардов евро, для обеспечения поставок оружия и "стимулирования оборонной промышленности" Незалежной.

Часть доходов, полученных с 15 февраля, дважды в год будет передаваться в Европейский фонд мира, оплачивающий военную помощь Киеву, и в Фонд поддержки Украины. Остальные средства останутся в центральных депозитариях.