ЕС придумал, как уже летом передать Киеву доход от российских активов
Bloomberg: ЕС может в июле начать перечислять Украине доход от активов России
Евросоюз подготовил законопроект, позволяющий уже в июле начать переводить Украине прибыль от замороженных на Западе российских активов. Документ должны одобрить все страны – члены ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Предлагается, в частности, ввести налог на непредвиденную прибыль от заблокированных средств и использовать полученные деньги, а это около трёх миллиардов евро, для обеспечения поставок оружия и "стимулирования оборонной промышленности" Незалежной.
Часть доходов, полученных с 15 февраля, дважды в год будет передаваться в Европейский фонд мира, оплачивающий военную помощь Киеву, и в Фонд поддержки Украины. Остальные средства останутся в центральных депозитариях.
Ранее Life.ru писал, что большинство стран Евросоюза поддерживают идею проспонсировать Украину за счёт доходов, полученных от замороженных российских активов, но такое решение до сих пор не принято.
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