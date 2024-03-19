"Остаются вопросы": Евросоюз снова оставил Киев без российских денег

Большинство стран Евросоюза поддерживают идею проспонсировать Украину за счёт доходов, полученных от замороженных российских активов. Впрочем, такое решение до сих пор не принято, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Тему извлечения выгоды из конфискованных финансов РФ главы МИД европейских стран обсуждали 18 марта на встрече в Брюсселе. До начала конференции глава евродипломатии подчёркивал, что рассчитывает на получение окончательного решения по активам для повышения возможности ЕС по финансированию Киева. Однако планам политика не суждено было сбыться.