Кража со взломом: Какие секреты придумали на Западе, чтобы украсть у России замороженные активы Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, какие планы строят страны ЕС на российские активы и почему все их идеи проваливаются. 11 марта, 21:39 Заседание Еврокомиссии. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, печально прославившийся историей с мёртвой свиньёй (за что он получил титул "лорда", над которым смеётся вся Британия), заявил, что Лондон готов предоставить Украине все замороженные активы российского Центробанка в стране в качестве гарантии того, что Москва выплатит Киеву репарацию после завершения конфликта.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото © ТАСС / EPA / Filip Singer

Только есть нюанс. Чтобы требовать репарации, сначала нужна одна малозначительная мелочь — победить Россию на поле битвы. С этим пока проблемы.

Помните старый КВН с Галустяном? Тот, где комик в роли героя планеты сладкоежек просит "ну хотя бы посмотреть документальный фильм про академика Сахарова"? Готовый анекдот: — Можно украсть российские деньги? — Нет! — А хотя бы проценты с них? — Нет! — А сделать ценные бумаги под залог украденных российских денег? — Нет! — А посмотреть, как кто-то крадёт российские деньги? — Нет! — Ну тогда хотя бы посмотреть мультфильм "Ограбление по-итальянски"? — Нет!

И вот так уже второй год проходят заседания Еврокомиссии — в бесплодных попытках придумать относительно законный способ воровства российских денег. Но поскольку такого способа не существует (это в любом случае будет квалифицироваться как кража), то они продолжают мучиться. Как говорил в сериале "Ликвидация" Сергей Маковецкий в роли Фимы: "Полгода мучился, аж зуб крошился".

Даже вроде нашли каких-то псевдоюристов (около десятка на весь Евросоюз), которые выдали своё "заключение", что "можно украсть", но получившееся обоснование в стиле "когда нельзя, но очень хочется, то можно" было настолько зыбким и жалким, что всё равно не решились. Потому что по тому же обоснованию (а ведь в некоторых странах прецедентное право) потом можно будет забирать деньги у США, Британии, Франции, Израиля и всех стран западной коалиции, которые за последние двадцать лет напали на Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию (и продолжают воровать сирийскую нефть прямо сейчас), а также осуществляют геноцид населения Газы. А это уже как-то "не гарсон".

И поэтому они уже пошли в своих предложениях на новый круг. Снова звучат предложения: "Ну давайте съедим хотя бы их ноги, мы всё равно их несём". Извините, не тот перевод. "Ну давайте украдём хотя бы проценты, мы же иначе умрём с досады, что ничего не можем украсть".

Дополнительную проблему создаёт тот факт, что формально эти деньги находятся у компании "Евроклир". И если у неё их отберут, то фактически отберут деньги компании "Евроклир". А её обязательства перед Россией никуда не денутся.

После этого у компании "Евроклир" возникнут серьёзные проблемы с обеспечением её деятельности (и с оттоком клиентов). А потом всё равно придут русские и, заталкивая чью-то голову в унитаз, будут спрашивать: "Где наши деньги, Лебовски?!"

Ребят, мы прекрасно знаем, с кем имеем дело. И сделали всё, чтобы наши активы были максимально защищены и застрахованы. А попытки их украсть были бы сопряжены с максимумом трудностей и вызывали бы дикий геморрой. Что мы, собственно, второй год и наблюдаем.

Мы понимаем, что у Урсулы пластинку заело на почве русофобии, но летом будут выборы в Европарламент и её могут случайно не утвердить на новый срок (как уже случилось со многими, кто хоронил Россию). А наша страна на том же месте, где и была (и даже слегка расширилась), а их уж нет, а те далече.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire / Zuma

Там уже давно разучились играть вдолгую и просчитывать последствия своих действий, поэтому мы их регулярно от этого лечим. Как говорил великий Эрик Берн: "Лечат любовь, катастрофы и психотерапия". Любить они не умеют, лечиться не хотят, поэтому остаются катастрофы…

Авторы Александр Роджерс