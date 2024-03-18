Боррель заявил, что Кулеба запросил у ЕС и США экстренную помощь для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у Евросоюза и США срочно предоставить помощь для Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств – членов сообщества в Брюсселе.
"После разговора с Дмитрием Кулебой стало ясно, что нам нужны срочные действия для Украины. Стало ясно, что обе стороны (ЕС и Штаты. — Прим. Life.ru) должны ускорить принятие решения", — сказал Боррель, добавив, что Кулеба в онлайн-формате проинформировал министров о ситуации на фронте и самых важных потребностях Киева.
Ситуация на фронте по-прежнему остаётся тяжёлой для ВСУ. Недавно Украина за сутки потеряла почти 400 солдат на Донецком направлении. Также из строя были выведены две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, и четыре автомобиля. Также в городе Часов Яр, по словам офицера спецназа ВСУ, положение дел отчаянное и продолжает ухудшаться с каждым днём. Во многом это связано со скудными поставками американской помощи, а Кулеба даже предупредил, что Штаты потеряют статус мирового лидера, если не справятся с поддержкой Киева.
Shutterstock / FOTODOM