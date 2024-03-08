"Накопилось много вопросов": СМИ узнали о намерении Зеленского уволить главу МИД Украины Кулебу

Владимир Зеленский намеревается уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Зеленский в последнее время крайне недоволен работой внешнеполитического ведомства, а лично к Кулебе у него "накопилось очень много вопросов", в частности, по кандидатурам послов, которые он выдвигает. Новым главой МИД Незалежной, как утверждают собеседники издания, может стать 44-летний Игорь Жовква, который сейчас курирует внешнеполитическое направление как заместитель руководителя офиса Зеленского.

К слову, на фоне слухов об увольнении Кулебы в отставку уже ушёл 37-летний официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко (занимал должность с ноября 2020 года). Причины ухода он называть не стал, но намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел". Николенко добавил, что намерен и дальше трудиться на "благо интересов своей страны".

"Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства", — написал дипломат в соцсетях.