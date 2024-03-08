"Накопилось много вопросов": СМИ узнали о намерении Зеленского уволить главу МИД Украины Кулебу
Страна.ua: Зеленский хочет отправить в отставку главу МИД Украины Кулебу
Дмитрий Кулеба. Обложка © TACC / AP
Владимир Зеленский намеревается уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, Зеленский в последнее время крайне недоволен работой внешнеполитического ведомства, а лично к Кулебе у него "накопилось очень много вопросов", в частности, по кандидатурам послов, которые он выдвигает. Новым главой МИД Незалежной, как утверждают собеседники издания, может стать 44-летний Игорь Жовква, который сейчас курирует внешнеполитическое направление как заместитель руководителя офиса Зеленского.
К слову, на фоне слухов об увольнении Кулебы в отставку уже ушёл 37-летний официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко (занимал должность с ноября 2020 года). Причины ухода он называть не стал, но намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел". Николенко добавил, что намерен и дальше трудиться на "благо интересов своей страны".
"Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства", — написал дипломат в соцсетях.
Дмитрий Кулеба, напомним, был назначен главой МИД Украины весной 2020 года. Он стал самым молодым дипломатом, занявшим эту должность (на тот момент ему было всего 38 лет). Кулеба известен как ярый сторонник вступления Украины в ЕС и НАТО. До назначения министром иностранных дел он занимал пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Ранее стало известно, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили послом Незалежной в Великобритании. Его кандидатуру уже согласовал Зеленский. Он утверждает, что Залужный якобы давно хотел перейти именно на дипломатическую работу.