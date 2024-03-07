Напросился сам: Зеленский озвучил подробности назначения Залужного послом в Лондоне
Зеленский: Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный хотел перейти именно на дипломатическую работу. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Генерал Валерий Залужный сам говорил мне о таком направлении для себя — дипломатическом. <...> Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", — оценил состоявшееся назначение украинский политик.
Напомним, о назначении Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта. МИД Незалежной направил британской стороне соответствующий запрос на агреман (согласие).
ТАСС / Zuma