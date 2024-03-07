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7 марта, 20:44

Напросился сам: Зеленский озвучил подробности назначения Залужного послом в Лондоне

Зеленский: Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный хотел перейти именно на дипломатическую работу. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Генерал Валерий Залужный сам говорил мне о таком направлении для себя — дипломатическом. <...> Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", — оценил состоявшееся назначение украинский политик.

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Напомним, о назначении Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта. МИД Незалежной направил британской стороне соответствующий запрос на агреман (согласие).

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ТАСС / Zuma

Лариса Сафронова
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