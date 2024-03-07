Напросился сам: Зеленский озвучил подробности назначения Залужного послом в Лондоне

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный хотел перейти именно на дипломатическую работу. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Генерал Валерий Залужный сам говорил мне о таком направлении для себя — дипломатическом. <...> Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", — оценил состоявшееся назначение украинский политик.