Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP
Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Незалежной.
"Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", — отмечается в сообщении дипведомства.
Как уже рассказывал Life.ru, 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Новый главком, кстати, родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Между тем многие на Украине уверены, что Зеленский совершил большую ошибку. В частности, такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко.