Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании

Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Незалежной.

"Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", — отмечается в сообщении дипведомства.