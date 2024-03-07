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7 марта, 17:24

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Незалежной.

"Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", — отмечается в сообщении дипведомства.

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Уволенный Залужный мог разгромить Зеленского, если бы выборы прошли сегодня

Как уже рассказывал Life.ru, 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Новый главком, кстати, родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Между тем многие на Украине уверены, что Зеленский совершил большую ошибку. В частности, такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко.

Николь Вербер
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