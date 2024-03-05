Кличко рассказал о "большой ошибке" Зеленского, которая шокировала украинцев
Мэр Киева Кличко: Зеленский ошибся, сняв Залужного с поста главкома ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © t.me / Віталій Кличко
Владимир Зеленский совершил большую ошибку, сняв с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в беседе с итальянской газетой la Repubblica заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединяться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах", — сообщил Кличко.
По его мнению, Зеленский после отстранения Залужного должен был объяснить, почему он принял такое решение, ведь многие "украинцы были шокированы, чувствовали растерянность и отчаяние".
Кличко также попросили прокомментировать слухи о его собственной отставке. Собеседник издания после долгого молчания сообщил, что политические силы и все граждане должны быть едины. Также он обратил внимание на то, что политическая борьба продолжается и часть политиков ставит собственные амбиции выше государственных интересов.
Напомним, 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и негативно относятся к карьере сына в ВСУ. Более того, и в украинских войсках недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".