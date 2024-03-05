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4 марта, 22:28

Кличко рассказал о "большой ошибке" Зеленского, которая шокировала украинцев

Мэр Киева Кличко: Зеленский ошибся, сняв Залужного с поста главкома ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © t.me / Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © t.me / Віталій Кличко

Владимир Зеленский совершил большую ошибку, сняв с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в беседе с итальянской газетой la Repubblica заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединяться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах", — сообщил Кличко.

По его мнению, Зеленский после отстранения Залужного должен был объяснить, почему он принял такое решение, ведь многие "украинцы были шокированы, чувствовали растерянность и отчаяние".

Кличко также попросили прокомментировать слухи о его собственной отставке. Собеседник издания после долгого молчания сообщил, что политические силы и все граждане должны быть едины. Также он обратил внимание на то, что политическая борьба продолжается и часть политиков ставит собственные амбиции выше государственных интересов.

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Напомним, 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и негативно относятся к карьере сына в ВСУ. Более того, и в украинских войсках недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".

Анатолий Симоненко
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