Кличко рассказал о "большой ошибке" Зеленского, которая шокировала украинцев

Владимир Зеленский совершил большую ошибку, сняв с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в беседе с итальянской газетой la Repubblica заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединяться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах", — сообщил Кличко.

По его мнению, Зеленский после отстранения Залужного должен был объяснить, почему он принял такое решение, ведь многие "украинцы были шокированы, чувствовали растерянность и отчаяние".