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5 марта, 21:37

Уволенный Залужный мог разгромить Зеленского, если бы выборы прошли сегодня

SOCIS: Залужный выиграл бы выборы президента Украины, если бы они прошли сегодня

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — на сегодня самый популярный из возможных кандидатов на пост президента Украины. Об этом говорят результаты опроса, проведённого центром SOCIS.

Так, в первом туре Залужный набрал бы 41% голосов, в то время как Владимир Зеленский — лишь 23,7%. На третьем месте был бы экс-президент Пётр Порошенко, у него 6,4% голосов. Ну а во втором туре Залужный одержал бы убедительную победу — 67,5% против 32,5% у Зеленского.

Если говорить о парламентских выборах, воображаемое движение Залужного также одержало бы сокрушительную победу: 46,4% против 21,1% у партии Зеленского. Большинство респондентов, однако, полагают, что, пока на Украине действует режим военного положения, выборы проводить не стоит.

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А ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Владимир Зеленский совершил большую ошибку, сняв с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, политик после отстранения главкома должен был объяснить, почему он принял такое решение, ведь многие "украинцы были шокированы, чувствовали растерянность и отчаяние".

Лариса Сафронова
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