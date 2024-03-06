Уволенный Залужный мог разгромить Зеленского, если бы выборы прошли сегодня

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — на сегодня самый популярный из возможных кандидатов на пост президента Украины. Об этом говорят результаты опроса, проведённого центром SOCIS.

Так, в первом туре Залужный набрал бы 41% голосов, в то время как Владимир Зеленский — лишь 23,7%. На третьем месте был бы экс-президент Пётр Порошенко, у него 6,4% голосов. Ну а во втором туре Залужный одержал бы убедительную победу — 67,5% против 32,5% у Зеленского.

Если говорить о парламентских выборах, воображаемое движение Залужного также одержало бы сокрушительную победу: 46,4% против 21,1% у партии Зеленского. Большинство респондентов, однако, полагают, что, пока на Украине действует режим военного положения, выборы проводить не стоит.