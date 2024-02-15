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15 февраля, 12:47

Рейтинг Зеленского обрушился после увольнения Залужного

КМИС: Рейтинг Зеленского на Украине снизился на 13% после отставки Залужного

Рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому упал после увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии.

"Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре [2023 года]. Недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале", — отметили в КМИС по итогам опроса.

Меньше стали доверять и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, при этом рейтинг бывшего президента Незалежной Петра Порошенко поднялся на 4%. Говоря о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, в опросе отмечается, что ему доверяют 40%. Примечательно, что в январе военного не знали 35% участников исследования. Большинство украинцев доверяют Залужному — об этом заявили 94% респондентов.

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"Украинцы действительно уже ненавидят Зеленского и всех остальных. Залужный для них был олицетворением возможных перемен в случае, если бы пришёл на место Зеленского. А последний это понимал прекрасно и предпринял максимум усилий для того, чтобы убрать Залужного", — указал в беседе с телеканалом "360" политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.

По его мнению, Залужный, несмотря на призывы Зеленского к бессмысленному контрнаступлению, старался сохранять подразделения. Михайлов подчеркнул, что полученные в ходе опроса данные — достаточно тревожный звоночек для Зеленского. Кроме того, специалист допустил, что Зеленский организует убийство Залужного.

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Как сообщал Life.ru, 8 февраля Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского — уроженца Владимирской области, чьи родственники до сих пор проживают в РФ. Родители военачальника считают себя патриотами и негативно относятся к карьере сына. Недовольны новым главкомом и в украинской армии. Там ему придумали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Никита Осипов
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