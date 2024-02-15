Рейтинг Зеленского обрушился после увольнения Залужного

Рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому упал после увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии.

"Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре [2023 года]. Недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале", — отметили в КМИС по итогам опроса.

Меньше стали доверять и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, при этом рейтинг бывшего президента Незалежной Петра Порошенко поднялся на 4%. Говоря о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, в опросе отмечается, что ему доверяют 40%. Примечательно, что в январе военного не знали 35% участников исследования. Большинство украинцев доверяют Залужному — об этом заявили 94% респондентов.

"Украинцы действительно уже ненавидят Зеленского и всех остальных. Залужный для них был олицетворением возможных перемен в случае, если бы пришёл на место Зеленского. А последний это понимал прекрасно и предпринял максимум усилий для того, чтобы убрать Залужного", — указал в беседе с телеканалом "360" политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.