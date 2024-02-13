Залужному предрекли два пути, и оба плохие

Уволенного экс-главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного ждут два пути, однако оба не предвещают успех. У него есть амбиции, но реализовать их сейчас будет достаточно сложно. Так, если Залужный решится пойти в большую политику, то произойдёт госпереворот, считает военный волонтёр Алексей Живов.

"Сейчас это возможно только путём военного переворота. Никаким другим способом прийти к власти он не сможет. Это первый путь. Есть и второй, он намного более вероятен", — отметил он в беседе с "Царьградом".

По словам Живова, Залужного ждёт отъезд в Британию или США, откуда он будет "тихо поругивать" режим Зеленского за провалы. Специалист считает, что увольнение главнокомандующего говорит о слабости Украины на фоне экономических, военных и политических неудач.

Волонтёр убеждён, что Вашингтон скоро откажется от поддержки ВСУ, поэтому Киеву придётся опираться на "преддефолтную Британию и стареющих Францию с Германией". На этом фоне и обостряется внутриполитическая борьба за власть в Незалежной. Живов подчеркнул, что у Зеленского нет успехов и он об этом догадывается. А новый главком ВСУ Александр Сырский, имеющий прозвище "Генерал 200", не будет не беречь военных.

"С учётом того, что основной задачей ВСУ в 2024 году на фоне уже ощущающегося дефицита боеприпасов и снижения военной помощи будет стратегическая оборона на разных участках, потребуются жертвы. Я даже где-то читал, что посчитали, сколько киевскому режиму нужно будет обменять своих солдат на ещё один год политической диктатуры. Так вот, около 400 тысяч человек они планируют "задвухсотить" в текущем году", — указал Живов.