Залужному предрекли два пути, и оба плохие
Военный волонтёр Живов: Залужный может уехать на Запад или совершить переворот
Уволенного экс-главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного ждут два пути, однако оба не предвещают успех. У него есть амбиции, но реализовать их сейчас будет достаточно сложно. Так, если Залужный решится пойти в большую политику, то произойдёт госпереворот, считает военный волонтёр Алексей Живов.
"Сейчас это возможно только путём военного переворота. Никаким другим способом прийти к власти он не сможет. Это первый путь. Есть и второй, он намного более вероятен", — отметил он в беседе с "Царьградом".
По словам Живова, Залужного ждёт отъезд в Британию или США, откуда он будет "тихо поругивать" режим Зеленского за провалы. Специалист считает, что увольнение главнокомандующего говорит о слабости Украины на фоне экономических, военных и политических неудач.
Волонтёр убеждён, что Вашингтон скоро откажется от поддержки ВСУ, поэтому Киеву придётся опираться на "преддефолтную Британию и стареющих Францию с Германией". На этом фоне и обостряется внутриполитическая борьба за власть в Незалежной. Живов подчеркнул, что у Зеленского нет успехов и он об этом догадывается. А новый главком ВСУ Александр Сырский, имеющий прозвище "Генерал 200", не будет не беречь военных.
"С учётом того, что основной задачей ВСУ в 2024 году на фоне уже ощущающегося дефицита боеприпасов и снижения военной помощи будет стратегическая оборона на разных участках, потребуются жертвы. Я даже где-то читал, что посчитали, сколько киевскому режиму нужно будет обменять своих солдат на ещё один год политической диктатуры. Так вот, около 400 тысяч человек они планируют "задвухсотить" в текущем году", — указал Живов.
Известен Сырский и как "Бахмутский мясник", так как заставлял солдат цепляться за город, хотя исход боёв был очевиден. По мнению Живова, Зеленский рассчитывал на то, что новый главком не имеет политических амбиций и, соответственно, не составит ему конкуренцию в отличие от Залужного.
Напомним, 8 февраля Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского — уроженца Владимирской области, чьи родственники до сих пор проживают в России. Родители военачальника считают себя патриотами и негативно относятся к карьере сына. Более того, и в армии Украины недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".
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