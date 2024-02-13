"Ни средств, ни сил": Полковник предрёк проведение ВСУ военных операций "на грани фола"

Чтобы западные страны продолжали выделять деньги Украине, Владимиру Зеленскому требуются военные операции, но у ВСУ уже нет сил и средств для их проведения. По мнению эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, Вооружённые силы Украины при новом главкоме Александре Сырском будет организовывать наступление "на грани фола".

"Ситуация в ВСУ такова, что сейчас нет ни средств, ни сил для того, чтобы вести какие-то более-менее успешные операции. Значит, операции будут рискованные, на грани фола и приведут к массовой гибели солдат", — отметил специалист в беседе с "Лентой.ру".

Матвийчук считает, Зеленский убрал прошлого главкома ВСУ Валерия Залужного, так как тот был неуправляем: решал вопросы авторитарно и не соглашался с его выводами. Сырский же для Зеленского — "карманный главком", с которым ему будет проще показать себя сражающимся и получить денег от Запада.

"Для этого необходимы военные операции. Конечно, что прикажет Зеленский, то Сырский и выполнит", — считает эксперт.