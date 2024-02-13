"Ни средств, ни сил": Полковник предрёк проведение ВСУ военных операций "на грани фола"
Полковник Матвийчук: ВСУ будут проводить военные операции "на грани фола"
Чтобы западные страны продолжали выделять деньги Украине, Владимиру Зеленскому требуются военные операции, но у ВСУ уже нет сил и средств для их проведения. По мнению эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, Вооружённые силы Украины при новом главкоме Александре Сырском будет организовывать наступление "на грани фола".
"Ситуация в ВСУ такова, что сейчас нет ни средств, ни сил для того, чтобы вести какие-то более-менее успешные операции. Значит, операции будут рискованные, на грани фола и приведут к массовой гибели солдат", — отметил специалист в беседе с "Лентой.ру".
Матвийчук считает, Зеленский убрал прошлого главкома ВСУ Валерия Залужного, так как тот был неуправляем: решал вопросы авторитарно и не соглашался с его выводами. Сырский же для Зеленского — "карманный главком", с которым ему будет проще показать себя сражающимся и получить денег от Запада.
"Для этого необходимы военные операции. Конечно, что прикажет Зеленский, то Сырский и выполнит", — считает эксперт.
Напомним, ранее бывший высокопоставленный украинский чиновник Георгий Тука сообщил, что Сырский может пойти на крайне рискованные для армии операции, чтобы угодить Зеленскому. По его мнению, новый главком ВСУ станет неукоснительно исполнять приказы своего начальства, что опасно для Киева из-за нехватки личного состава и низкой материальной обеспеченности армии.
Как сообщал Life.ru, 8 февраля Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского — уроженца Владимирской области, чьи родственники до сих пор проживают в России. Родители военачальника считают себя патриотами и негативно относятся к карьере сына. Более того, и в армии Украины недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".
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