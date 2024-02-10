"Раскол обнажился": В США рассказали, какие риски для Зеленского несёт замена Залужного

Владимир Зеленский может оказаться в положении опального лидера. Как передаёт агентство Bloomberg, такой вариант развития событий может воплотиться в реальность после того, как его "отвратительная борьба" с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажила "раскол на Украине".