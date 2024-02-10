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10 февраля, 02:26

"Раскол обнажился": В США рассказали, какие риски для Зеленского несёт замена Залужного

Bloomberg: Зеленский рискует стать опальным лидером после отставки Залужного

Владимир Зеленский может оказаться в положении опального лидера. Как передаёт агентство Bloomberg, такой вариант развития событий может воплотиться в реальность после того, как его "отвратительная борьба" с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным обнажила "раскол на Украине".

"Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине", — говорится в заголовке статьи.

Американские журналисты обратили внимание на то, что экс-главком ВСУ был отправлен в отставку в самый неподходящий момент, когда помощь от Вашингтона задерживается, а украинская армия испытывает критический дефицит артиллерийских снарядов.

В офисе Зеленского назвали четыре причины отставки Залужного
В офисе Зеленского назвали четыре причины отставки Залужного

Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" страны. Впоследствии новым главкомом ВСУ был назначен экс-командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Стоит отметить, что Залужный получил звание Героя Украины после того, как покинул свой пост.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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