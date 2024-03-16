Кулеба предупредил США о риске потери лидерства в мире
Кулеба: Лидерство США будет подорвано из-за неспособности поддерживать Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / Denes Erdos
Лидерство США будет подорвано из-за неспособности страны продолжать поддерживать Украину, а национальная безопасность Штатов окажется под угрозой. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, беседуя по телефону с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.
"Неспособность продолжать поддержку Украины серьёзно подорвёт лидерство США во всём мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", — цитирует Кулебу МИД Украины.
Согласно данным внешнеполитического ведомства, Кулеба обратил внимание на необходимость для США и их союзников продолжать поддерживать Украину, помимо прочего поставляя системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Во время разговора также поднималась тема согласования "критически необходимого пакета" поддержки Незалежной со стороны Вашингтона.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. По словам представителя Белого дома, он будет включать в себя партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS.