Кулеба предупредил США о риске потери лидерства в мире

Лидерство США будет подорвано из-за неспособности страны продолжать поддерживать Украину, а национальная безопасность Штатов окажется под угрозой. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, беседуя по телефону с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

"Неспособность продолжать поддержку Украины серьёзно подорвёт лидерство США во всём мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", — цитирует Кулебу МИД Украины.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, Кулеба обратил внимание на необходимость для США и их союзников продолжать поддерживать Украину, помимо прочего поставляя системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Во время разговора также поднималась тема согласования "критически необходимого пакета" поддержки Незалежной со стороны Вашингтона.